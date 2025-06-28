शेफाली जरीवाला की मौत के बाद क्यों ट्रोल हो रहे पराग त्यागी? इस बात से मचा बवाल
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 28, 2025
शेफाली जरीवाला के निधन से हर कोई सदमे में है. इस समय पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है.
शेफाली ने महज 42 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया, हर कोई उनकी मौत से हैरान है.
वहीं अचानक हुई एक्ट्रेस की मौत के बाद अब उनके पति पराग त्यागी अपनी एक हरकता को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए.
दरअसल, शेफाली के निधन के अगले ही दिन पराग को डॉग को टहलाते हुए कैमरे में कैद किया गया.
जैसे ही उनका यह वीडियो वायरल हुआ वैसे ही यूजर्स ने पराग के बर्ताव पर सवाल उठाने शुरू कर दिए.
एक यूजर ने लिखा, 'इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा', तो दूसरे ने कहा, 'इतना आराम से कैसे है?'
एक ने तो हद ही पार कर दी. उसने लिखा, 'ये तो जैसे मरने का ही इंतजार कर रहा था.'
किसी ने तो यहां तक कह दिया कि, 'मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं.
हालांकि, पत्नी और अपने प्यार को खोने का दुख तो पराग त्यागी ही समझ रहे होंगे.
