कितनी पढ़ी-लिखीं थी शेफाली जरीवाला? ग्लैमर से दूर इस फील्ड में हासिल की थी मास्टर्स डिग्री
Sadhna Mishra
| Jun 28, 2025
'कांटा लगा गर्ल' से अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला अब इस दुनिया में नहीं रही.
एक्ट्रेस ने अपनी एक्टिंग, डांसिंग और खूबसूरती से लोगों को अपना दीवाना बना लिया था.
लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि, शेफाली जितनी खूबसूरत थीं, उतना ही तेज उनका दिमाग था.
15 दिसंबर 1982 में अहमदाबाद में जन्मी शेफाली की स्कूल शिक्षा सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, कालीम्पोंग से हुई थी.
एक्ट्रेस ने साल 2002 में सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (मुंबई) से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी.
कॉलेज के दौरान ही उन्हें 'कांटा लगा' गाना ऑफर हुआ था, जिससे वह रातोंरात स्टार बन गई.
वहीं एक्ट्रेस ने 42 साल की उम्र में 27 जून की रात को अचानक दुनिया को अलविदा कह दिया.
