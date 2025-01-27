32 की हुईं 'पंजाब की कैटरीना', देखें बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें...
Masummba Chaurasia
| Jan 27, 2025
'पंजाब की कैटरीना कैफ' के नाम से फेमस एक्ट्रेस शहनाज गिल आज अपना 32वां जन्मदिन मना रहीं हैं.
एक्ट्रेस के बर्थडे पर फैंस के साथ ही उनके भाई शहबाज ने भी उन्हें बेहद खास अंदाज में शुभकामनाएं दी.
शहबाज ने सोशल मीडिया पर बहन शहनाज का केक काटते हुए वीडियो शेयर, जिसमें शहनाज बहुत खुश नजर आ रहीं हैं.
शहनाज गिल को बर्थडे की शुभकामनाएं देने हुए शहबाज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से वीडियो शेयर किया.
जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'जन्मदिन की शुभकामनाएं मेरी बहन शहनाज गिल.'
वीडियो में शहनाज बच्चों की तरह चुलबुले अंदाज में खिलखिलाती और दो-दो केक काटती नजर आ रहीं हैं.
वहीं वीडियों में वहां मौजूद सभी लोग शहनाज के लिए हेप्पी बर्थडे गाते हुए सुनाई दे रहे हैं.
बता दें, एक्ट्रेस बर्थडे की सुबह गुरुद्वारे पहुंची, जिसका वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर शेयर किया.
ये वीडियो गुरुद्वारे का है, जहां एक्ट्रेस सुबह-सुबह माथआ टेकने पहुंची थीं.
एक्ट्रेस ने वीडियो के साथ सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ के सॉन्ग 'आर नानक पार नानक को भी एड किया है.'
