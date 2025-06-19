शहनाज गिल ने पटियाला सूट में ढाया जमकर कहर, तस्वीरों से नजरें हटाना हुआ मुश्किल
Sadhna Mishra
| Jun 18, 2025
शहनाज गिल ने इंस्टाग्राम पर सूट में बेहद प्यारी और खिली हुई तस्वीरें शेयर की हैं.
एक्ट्रेस ने लेटेस्ट फोटोशूट में ब्लू सूट, रेड दुपट्टा और व्हाइट सलवार पहनकर डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन दिखाया है.
लाइट मेकअप और नेचुरल स्माइल में शहनाज का देसी लुक फैंस को खूब पसंद आया.
इन तस्वीरों के साथ शहनाज ने कैप्शन लिखा- 'शार्प लुक, जेंटल स्माइल, फ्रेश फीलिंग.'
शहनाज का ये ट्रेडिशनल लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैंस इसकी तारीफ कर रहे हैं.
आपको बता दें, शहनाज गिल के इंस्टाग्राम पर 18.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उनके फैन्स की संख्या लगातार बढ़ रही है.
