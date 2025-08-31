शहनाज गिल के नए अवतार ने मचाई सनसनी, वेस्टर्न ड्रेस में देख नहीं हटेंगी नजरें
शहनाज गिल ने सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की है, जो फैंस का दिल जीत रही हैं.
इन तस्वीरों में एक्ट्रेस वेस्टर्न आउटफिट में नजर आ रही हैं, जिसमें वह एक से बढ़कर एक जबरदस्त पोज दे रही हैं.
तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म 'इक कुड़ी' का भी प्रमोशन किया.
शहनाज ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, '19 सितंबर को सिनेमाघरों में 'इक कुड़ी' रिलीज हो रही है.'
फैंस उनकी तस्वीरों पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं, एक यूजर ने तो उन्हें 'रानी' तक कह दिया.
बता दें कि, इस फिल्म से शहनाज गिल पहली बार बतौर निर्माता प्रोड्यूसर भी डेब्यू कर रही हैं.
वहीं शहनाज जल्द ही अपनी अगली फिल्म 'सब फर्स्ट क्लास' में भी नजर आने वाली है.
