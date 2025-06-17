जलपरी बनीं शहनाज गिल, स्विमिंग के बीच कराया ऐसा फोटोशूट कि फोटोज देख मचल जाएगा दिल
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 17, 2025
'शीशे वाली चुन्नी' गाने से लोगों के दिलों को धड़काने के बाद शहनाज गिल ने अब पानी में आग लगाई है.
शहनाज ने अपने इंस्टग्राम अकाउंट पर कुछ लेटेस्ट तस्वीरें साझा की हैं, जिसे देख लोगों का दिल मचल रहा है.
दरअसल, इन फोटोज में शहनाज गिल स्विमिंग करती नजर आ रही हैं. उन्होंने अब तैराकी करते हुए फोटोशूट करवाया है.
इन फोटोज में एक्ट्रेस की क्यूटनेस लोगों को अपनी तरफ खींच रही है.
फोटोज शेयर करते हुए शहनाज ने कैप्शन में लिखा, 'क्यूटनेस भी स्विमिंग कर सकती है.'
शहनाज के ये पिक्चर्स अब इंटरनेट पर भी आग लगा रहे हैं. वहीं फैंस एक्ट्रेस की तरीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे.
कोई एक्ट्रेस को 'जलपरी' बता रहा है, तो कोई कह रहा है 'डर के आगे जीत है.'
एक इंटरव्यू में शहनाज ने बताया कि उन्हें पानी से डर लगता है, लेकिन इन फोटोज को देखकर लगता है कि उनका डर खत्म हो गया है.
