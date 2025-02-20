ब्लैक मोनोकिनी में फोटोज शेयर कर बुरी फंसी शहनाज गिल! ट्रोलर्स ने की...
Sadhna Mishra
| Feb 20, 2025
एक्ट्रेस और मॉडल शहनाज गिल ने अपनी खूबसूरती और मासूमियत से लोगों का दिल जीता है.
एक्ट्रेस फिल्मों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर फैंस के साथ कुछ न कुछ शेयर करती रहती हैं.
अपने हर अंदाज से सोशल मीडिया पर छाई रहने वाली शहनाज को इस बार फोटोज शेयर करना महंगा पड़ गया है.
दरअसल, शहनाज गिल ने अपने ट्रिप की कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वह ब्लैक मोनोकिनी में बीच के किनारे पोज दे रही हैं.
इन फोटोज में एक्ट्रेस को ब्लैक मोनोकिनी के साथ डेनिम शॉर्ट्स पहने देखा जा सकता है.
फोटोज शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, ओशियन एयर, सन किस्ड हेयर ओल बोंडी फ्लेयर.
इन फोटोज को लेकर अब शहनाज गिल सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही है. यहां तक की उनकी तुलना उर्फी जावेद से होने लगी है.
दरअसल, शहनाज के शॉर्ट्स के बटन ओपन हैं. जो उनके फैंस को रास नहीं आया और वह एक्ट्रेस को ट्रोल करने लगे.
एक यूजर ने लिखा, 'अब ये करने की क्या जरुरत आ गई.' दूसरे ने लिखा 'ये सब तो ठीक है लेकर बटन ओपन क्यों करना.'
एक ने तो यह तक कह दिया कि शहनाज पर उर्फी का असर हो गया है. हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो एक्ट्रेस की तारीफ कर रहे हैं.
बता दें कि शहनाज गिल का हाल ही में हनी सिंह के साथ एक गाना रिलीज हुआ है. वहीं एक्ट्रेस कई और प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं.
