ब्लैक मोनोकिनी में फोटोज शेयर कर बुरी फंसी शहनाज गिल! ट्रोलर्स ने की...

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 20, 2025

एक्ट्रेस और मॉडल शहनाज गिल ने अपनी खूबसूरती और मासूमियत से लोगों का दिल जीता है.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस फिल्मों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर फैंस के साथ कुछ न कुछ शेयर करती रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अपने हर अंदाज से सोशल मीडिया पर छाई रहने वाली शहनाज को इस बार फोटोज शेयर करना महंगा पड़ गया है.

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल, शहनाज गिल ने अपने ट्रिप की कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वह ब्लैक मोनोकिनी में बीच के किनारे पोज दे रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इन फोटोज में एक्ट्रेस को ब्लैक मोनोकिनी के साथ डेनिम शॉर्ट्स पहने देखा जा सकता है.

Source: Bollywoodlife.com

फोटोज शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, ओशियन एयर, सन किस्ड हेयर ओल बोंडी फ्लेयर.

Source: Bollywoodlife.com

इन फोटोज को लेकर अब शहनाज गिल सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही है. यहां तक की उनकी तुलना उर्फी जावेद से होने लगी है.

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल, शहनाज के शॉर्ट्स के बटन ओपन हैं. जो उनके फैंस को रास नहीं आया और वह एक्ट्रेस को ट्रोल करने लगे.

Source: Bollywoodlife.com

एक यूजर ने लिखा, 'अब ये करने की क्या जरुरत आ गई.' दूसरे ने लिखा 'ये सब तो ठीक है लेकर बटन ओपन क्यों करना.'

Source: Bollywoodlife.com

एक ने तो यह तक कह दिया कि शहनाज पर उर्फी का असर हो गया है. हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो एक्ट्रेस की तारीफ कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि शहनाज गिल का हाल ही में हनी सिंह के साथ एक गाना रिलीज हुआ है. वहीं एक्ट्रेस कई और प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 'मन्नत' छोड़कर किराए के मकान में रहेंगे शाहरुख खान? होगा इतने करोड़ का खर्चा

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.