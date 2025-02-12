पैसों के लिए गैर-मर्दों के साथ इस हसीना ने किया 'सेक्स', नाम जानकर लगेगा 440 वोल्ट का झटका
Kavita
| Feb 12, 2025
शर्लिन चोपड़ा बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस हैं, जिसका इंस्टाग्राम अकाउंट की हॉट फोटोज से भरा हुआ है.
शर्लिन पैपराजी के सामने अक्सर अपने सुपर बोल्ड लुक्स में अदाएं दिखाती रहती हैं.
हालांकि, एक बार शर्लिन चोपड़ा में इंडस्ट्री में आने से पहले से जुड़ा ऐसा खुलासा किया, जिससे हर कोई हैरान रह गया.
शर्लिन चोपड़ा ने साल 2012 में खुलासा किया था कि वह पैसों के लिए गैर मर्दों के साथ संबंध बना चुकी हैं.
एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि उन्हें कई बार मुझे पेड सेक्स के लिए कॉन्टैक्ट किया गया था
शर्लिन ने आगे बताया कि पैसों के लिए उन्होंने ऐसा किया भी और ये सब वह बेचारी बनने के लिए नहीं बता रहीं.
शर्लिन के मुताबिक, ऐसा कहने के पीछे सिर्फ यही मकसद है कि जो लोग आज भी मुझे मैसेज करते हैं, वह यह समझ लें कि अब मैं ऐसा नहीं करती।
एक्ट्रेस ने ये भी कहा था कि उन्हें पहले बनाए संबंध अब याद भी नहीं.
शर्लिन चोपड़ा ने 'वेंडी मब्बू', 'खेल', 'रकीब', 'चमेली', 'पौरुषपुर 2' जैसी फिल्में और शो किए.
