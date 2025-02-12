पैसों के लिए गैर-मर्दों के साथ इस हसीना ने किया 'सेक्स', नाम जानकर लगेगा 440 वोल्ट का झटका

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Feb 12, 2025

शर्लिन चोपड़ा बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस हैं, जिसका इंस्टाग्राम अकाउंट की हॉट फोटोज से भरा हुआ है.

Source: Bollywoodlife.com

शर्लिन पैपराजी के सामने अक्सर अपने सुपर बोल्ड लुक्स में अदाएं दिखाती रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हालांकि, एक बार शर्लिन चोपड़ा में इंडस्ट्री में आने से पहले से जुड़ा ऐसा खुलासा किया, जिससे हर कोई हैरान रह गया.

Source: Bollywoodlife.com

शर्लिन चोपड़ा ने साल 2012 में खुलासा किया था कि वह पैसों के लिए गैर मर्दों के साथ संबंध बना चुकी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि उन्हें कई बार मुझे पेड सेक्स के लिए कॉन्टैक्ट किया गया था

Source: Bollywoodlife.com

शर्लिन ने आगे बताया कि पैसों के लिए उन्होंने ऐसा किया भी और ये सब वह बेचारी बनने के लिए नहीं बता रहीं.

Source: Bollywoodlife.com

शर्लिन के मुताबिक, ऐसा कहने के पीछे सिर्फ यही मकसद है कि जो लोग आज भी मुझे मैसेज करते हैं, वह यह समझ लें कि अब मैं ऐसा नहीं करती।

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस ने ये भी कहा था कि उन्हें पहले बनाए संबंध अब याद भी नहीं.

Source: Bollywoodlife.com

शर्लिन चोपड़ा ने 'वेंडी मब्बू', 'खेल', 'रकीब', 'चमेली', 'पौरुषपुर 2' जैसी फिल्में और शो किए.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Rebel Kid के ये बोल्ड फोटोज देख छूटेगा पसीना, Samay Raina के शो में भद्दे कमेंट कर बटोरा फेम

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.