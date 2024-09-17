इस एक्ट्रेस ने स्ट्रगल टाइम में पैसे लेकर कई मर्दों संग बनाए थे संबंध
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 17, 2024
बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि उन्होंने स्ट्रगल के दिनों में पैसों के लिए कई मर्दों संग संबंध बना थे।
यहां पर बात हो रही है एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा की। उन्होंने एक बार बताया था कि तंग हाल में उन्हें कई लोगों के साथ सोना पड़ा था।
शर्लिन चोपड़ा ने इस बात का खुलासा खुद सोशल मीडिया पर किया था। शर्लिन चोपड़ा ने इसको लेकर ट्वीट किया था।
शर्लिन चोपड़ा ने ट्वीट में लिखा था, 'कई बार मुझे पेड सेक्स के लिए कॉन्टैक्ट किया गया था और मैंने पैसे के लिए ऐसे किया भी।'
'ये बयान मैं बेचारी बनने या बुरी या अच्छी बनी लड़की के तौर पर नहीं दे रही हूं।'
'ऐसा कहने के पीछे सिर्फ यही मकसद है कि जो लोग आज भी मुझे मैसेज करते हैं, मेरे साथ संबंध बनाना चाहते हैं।'
'वे समझ लें कि अब मैं ऐसा नहीं करती। मुझे पहले बनाए गए संबंध अब याद भी नहीं हैं।'
बताते चलें कि शर्लिन चोपड़ा ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया है।
शर्लिन चोपड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने सिजलिंग अंदाज के लिए चर्चा में बनी रहती हैं।
