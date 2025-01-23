गणतंत्र दिवस के अवसर पर जरूर देखें ये फिल्में, रग-रग में भर जाएगा देशभक्ति का जुनून
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 23, 2025
द लीजेंड ऑफ भगत सिंह- इस फिल्म में देश के लिए शहीद होने वाले भगत सिंह के बारे में दिखाया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
शेरशाह- यह फिल्म कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले जवान विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है. इस फिल्म में उनकी बहादुरी को दिखाया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
उरी : द सर्जिकल स्ट्राइक- यह फिल्म पाकिस्तानी आतंकवादि पर आधारित है. इस फिल्म में विक्की कौशल ने एक इंडियन आर्मी में मेजर की भूमिका को निभाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
राजी- इस फिल्म में आलिया भट्ट ने एक जासूस का किरदार निभाया है. महिलाओं के लिए यह फिल्म बेहद खास है.
Source:
Bollywoodlife.com
भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया- यह फिल्म भारत-पाकिस्तान के बीच साल 1971 में हुए वॉर पर आधारित है. गणतंत्र दिवस के मौके पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
नीरजा- फिल्म में एक भारतीय हवाई जहाज का आतंकवादियों द्वारा अपहरण कर लिया जाता है. फिल्म में दिखाया जाता है कि नीरजा बहुत बहादुरी के साथ लडती है और शहीद हो जाती है.
Source:
Bollywoodlife.com
गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल- यह फिल्म लड़ाकू विमान की पायलट गुंजन सक्सेना के जीवन पर आधारित है. फिल्म में जाह्नवी कपूर ने इस किरदार को निभाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 90 के दशक की इन फिल्मों ने शुरू किया रोमांटिक मूवीज का ट्रेंड, देख भूल जाएंगे K-dramas
अगली वेब स्टोरी देखें.