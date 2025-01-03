Huma Qureshi और Shikhar Dhawan ने चोरी छिपे रचाई शादी? जानिए तस्वीरों का पूरा सच
Shivani Duksh
| Jan 03, 2025
सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि हुमा कुरैशी और शिखर धवन की शादी हो गई है.
हाल ही में खबर आई थी कि हुमा कुरैशी और शिखर धवन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं.
अब हुमा कुरैशी और शिखर धवन की शादी की खबर ने सबका होश उड़ा दिया है.
आपको जानकर हैरानी होगी कि हुमा कुरैशी और शिखर धवन की कोई शादी नहीं हुई है.
हुमा कुरैशी और शिखर धवन की शादी की तस्वीरें फेक हैं.
फैंस ने हुमा कुरैशी और शिखर धवन की इन तस्वीरों को AI के जरिए तैयार किया है.
इन तस्वीरों में हुमा कुरैशी और शिखर धवन रोमांस करते नजर आ रहे हैं.
AI से बनी हुमा कुरैशी और शिखर धवन की तस्वीरों को देखकर उनके फैंस भी धोखा खा गए हैं.
