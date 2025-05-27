49 की उम्र में शिल्पा शेट्टी ने दिखाई किलर अदाएं, सिजलिंग पोज पर बोले फैंस- 'सबसे हॉट'
Sadhna Mishra
| May 26, 2025
शिल्पा शेट्टी अक्सर अपने खूबसूरती के साथ-साथ फिटनेस को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं.
लेकिन एक्ट्रेस फिलहाल अपने लेटेस्ट फोटोज को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं.
शिल्पा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह ब्लैक टू-पीस ड्रेस में हॉट लुक में नजर आ रही हैं.
इस लुक में शिल्पा ने क्रॉप टॉप पहनकर अपने टोंड ऐब्स जबरदस्त अंदाज में फ्लॉन्ट किए.
शिल्पा ने इस ऑल ब्लैक लुक को स्कर्ट और खुले बालों के साथ सिजलिंग अंदाज में कैरी किया.
फोटो शेयर करते हुए शिल्पा ने कैप्शन में लिखा, 'Slayyy' जो फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
शिल्पा की तस्वीरों पर सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि, आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप ने भी कमेंट किया है. उन्होंने लिखा, 'और कैसे...'
फैशन स्टाइलिस्ट सुकृति ग्रोवर ने बम वाले इमोजी बनाकर शिल्पा के लुक को किलर बताया.
वहीं फैंस भी शिल्पा की इन तस्वीरों पर फायर और हार्ट इमोजी की बौछार कर रहे हैं. एक्ट्रेस का ये लुक तेजी से वायरल हो रहा है.
