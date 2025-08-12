50 की उम्र में शिल्पा शेट्टी ने दिखाया 29 वाला 'किलर' अवतार, दिलकश अदाएं से खूब ढाया कहर
Sadhna Mishra
| Aug 12, 2025
शिल्पा शेट्टी अक्सर अपनी खूबसूरती और फिटनेस को लेकर सुर्खियों में बनीं रहती हैं.
वहीं अब एक्ट्रेस ने एक बार फिर से अपनी तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लिया है.
शिल्पा ने अब पिंक स्टाइलिश ड्रेस में अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
इस नए लुक में शिल्पा ने कैमरे के सामने कई ग्लैमरस पोज दिए. एक्ट्रेस का गुलाबी अंदाज फैंस को बेहद पसंद आ रहा है.
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए शिल्पा ने लिखा, 'गुलाबी ग्लैम.' एक्ट्रेस की इन फोटोज पर फंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
बता दें कि शिल्पा जल्द ही फिल्म 'केडी द डेविल' में नजर आएंगी, जिसमें संजय दत्त भी लीड रोल निभाएंगे.
