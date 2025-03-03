बॉलीवुड इंडस्ट्री में नाम बदलकर कदम रखें थे ये सितारे, शानदार एक्टिंग से जीत लिया था लोगों का दिल
Shreya Pandey
| Mar 03, 2025
शिल्पा शेट्टी का असली नाम अश्विनी शेट्टी है. इन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले अपना नाम बदल लिया.
टाइगर श्रॉफ का असली नाम जय हेमंत श्रॉफ है. इनकी डैशिंग पर्सनैलिटी की वजह से लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं.
कियारा आडवाणी का रियल नाम आलिया आडवाणी है. इंडस्ट्री में आने से पहले उन्होंने बदल लिया था.
अजय देवगन का असली नाम विशाल वीरू देवगन है. फिल्म में डेब्यू करने से पहले इन्होंने चेंज कर लिया था.
अक्षय कुमार का असली नाम राजीव हरिओम भाटिया है. वो एक पंजाबी परिवार से तालुक्कात रखते हैं.
90s की टॉप एक्ट्रेस रेखा का असली नाम भानुरेखा गणेशन था. ये साउथ इंडियन फैमिली से हैं.
तब्बू का असली नाम तबस्सुम हाशमी खान है. बाद में इन्होंने इसे शार्ट में तब्बू रख लिया था.
