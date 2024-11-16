इस फिल्म ने की थी अपने बजट से 18 गुना ज्यादा कमाई
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 15, 2024
बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'शोले' साल 1975 में रिलीज हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'शोले' को रिलीज हुए 49 साल हो गए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म को आज भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'शोले' में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे कई बड़े कलाकार नजर आए.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म को कितना पसंद किया गया, इसका अंदाजा कलेक्शन से लगाया जा सकता है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'शोले' का बजट सिर्फ 2 करोड़ रुपये था.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'शोले' ने वर्ल्डवाइड 35 करोड़ रुपये कमाए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'शोले' का डायरेक्शन रमेश सिप्पी ने किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: सच्ची घटना पर बनी ये क्राइम वेब सीरीज रोम-रोम में पैदा कर देंगी सिहरन
अगली वेब स्टोरी देखें.