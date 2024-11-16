इस फिल्म ने की थी अपने बजट से 18 गुना ज्यादा कमाई

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Nov 15, 2024

बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'शोले' साल 1975 में रिलीज हुई थी.

फिल्म 'शोले' को रिलीज हुए 49 साल हो गए हैं.

इस फिल्म को आज भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है.

फिल्म 'शोले' में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे कई बड़े कलाकार नजर आए.

इस फिल्म को कितना पसंद किया गया, इसका अंदाजा कलेक्शन से लगाया जा सकता है.

फिल्म 'शोले' का बजट सिर्फ 2 करोड़ रुपये था.

फिल्म 'शोले' ने वर्ल्डवाइड 35 करोड़ रुपये कमाए थे.

फिल्म 'शोले' का डायरेक्शन रमेश सिप्पी ने किया था.

