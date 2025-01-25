ना गाली-गलौज और ना ही बोल्ड सीन, परिवार के साथ वीकेंड पर देखें ये टॅाप 10 फिल्में

1975 में रिलीज होने वाली ‘शोले’ फिल्म को आप फैमिली के साथ देख सकते हैं.

‘लगान’ फिल्म को भी आप परिवार के साथ देख सकते हैं. यह फिल्म ब्रिटिश राज के दौरान एक भारतीय गांव की कहानी है.

फिल्म ‘बागवान’ में माता-पिता और बच्चों की कहानी दिखाई गई है. इसे आप परिवार के साथ जरूर देखें.

‘प्रेम रतन धन पायो’ फिल्म में आपको पारिवारिक माहौल देखने को मिलेगा. यह फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी.

परिवार के साथ आप ‘दंगल’ फिल्म भी देख सकते हैं. यह फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी.

साल 1999 में रिलीज फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ परिवार में रिश्ते की खूबसूरती को दिखाती है.

'मुन्ना भाई एमबीबीएस' की कॉमेडी ने लोगों को खूब हंसाया. यह भी परिवार के साथ देखने के लिए बेस्ट फिल्म है.

‘पद्मावत’ फिल्म में राजपूत रानी पद्मावती की कहानी को दिखाया गया है.

1994 में रिलीज हुई ‘हम आपके हैं कौन’ फिल्म को भी आप फैमिली संग देख सकते हैं.

‘तारे जमीन पर’ फिल्म में एक छोटे बच्चे की कहानी को दिखाया गया है. यह मूवी पेरेंट्स और बच्चों के लिए बहुत स्पेशल है.

