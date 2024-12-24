ना Pushpa 2 और ना ही Baahubali 2, इस फिल्म के बिक थे 25 करोड़ टिकट
Shashikant Mishra
| Dec 24, 2024
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' सिनेमाघरों में लगी है और अच्छी कमाई कर रही है.
'पुष्पा 2' को लेकर रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि फिल्म के 19 दिन में 1.80 करोड़ टिकट बिक चुके हैं.
साल 2017 में रिलीज हुई प्रभास की 'बाहुबली 2' को लेकर को रिपोर्ट में बताया जाता है कि फिल्म के 5.22 करोड़ टिकट बिके थे.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म जिसने 'पुष्पा 2' और 'बाहुबली 2' से काफी ज्यादा यानी 25 करोड़ टिकट बेचे थे.
साल 1975 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की फिल्म 'शोले' के कुल 25 करोड़ टिकट बिके थे.
बताया जाता है कि 'फिल्म' शोले थिएटर में 6 साल तक लगी रही और इसने 15 करोड़ टिकट बेचे थे.
फिल्म 'शोले' ने री-रिलीज ने भारत में 3 करोड़ टिकट बेचे थे. वहीं, वर्ल्डवाइड भी इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला.
फिल्म 'शोले' की रूस में 6 करोड़ टिकट बिकी थीं. फिल्म को यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और मिडिल ईस्ट के देश में अच्छा रिस्पॉन्स मिला.
इस तरह से अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की फिल्म 'शोले' ने कुल मिलाकर 25 करोड़ टिकट बेचे थे.
