शोले का वो एक्टर जिसे फीस के बदले मिला फ्रिज, गब्बर से ले चुका है पंगा
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 19, 2025
धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, अमजद खान, संजीव कुमार, हेमा मालिनी और जया बच्चन की फिल्म शोले को भला कोई कैसे भूल सकता है. इस फिल्म ने अपने जमाने में बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया था.
Source:
Instagram
साल 1975 में आई 'शोले' को लोग आज भी भुला नहीं पाए हैं. इस फिल्म ने की सितारों की किस्मत को चमका दिया था. हालांकि फिल्म का एक एक्टर ऐसा भी है जिसे फीस नहीं मिली थी.
Source:
Instagram
फिल्म शोले का एक एक्टर ऐसा है जिसे फीस के नाम पर केवल एक फ्रीज मिला था. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि ये एक्टर आखिर कौन है.
Source:
Instagram
यहां हम बात कर रहे हैं सचिन पिलगांवकर की जिन्होंने फिल्म में छोटा सा रोल निभाया था. फिल्म में सचिन पिलगांवकर के किरदार को गब्बर ने मार दिया था.
Source:
Instagram
बताया जाता है कि इस फिल्म में काम करने के लिए सचिन पिलगांवकर ने केवल एक फ्रीज लिया था. इसके अलावा मेकर्स ने सचिन पिलगांवकर को एक फीटी कौड़ी तक नहीं दी थी.
Source:
Instagram
आपको जानकर हैरानी होगी कि शोले का ये एक्टर नेशनल अवॉर्ड तक हासिल कर चुका है. सचिन पिलगांवकर ने 5 साल की उम्र में ये कारनामा करके दिखा दिया था.
Source:
Instagram
सचिन पिलगांवकर को फिल्म हां माझा मार्ग एकला के लिए नेशनल अवॉर्ड मिला था. इसके अलावा सचिन पिलगांवकर ने कई बॉलीवुड फिल्मों में धमाल मचाया है.
Source:
Instagram
सचिन पिलगांवकर जिद, नदिया के पार, बालिका वधू जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं. हालांकि अब सचिन पिलगांवकर बॉलीवुड से दूरी बनाए हुए हैं.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: Hotstar पर देखें ये शानदार फिल्में और वेब सीरीज, सस्पेंस-थ्रिलर और रोमांस का मिलेगा भरपूर मजा
अगली वेब स्टोरी देखें.