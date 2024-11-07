बॉलीवुड की इन फिल्मों के जबरा फैन हैं डोनाल्ड ट्रंप, बांधे थे तारीफों के पुल
Shivani Duksh
| Nov 07, 2024
सालों पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलासा किया था कि उनको कौन सी बॉलीवुड फिल्म पसंद है.
इंडिया विजिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था कि वो बॉलीवुड फिल्में देखते हैं.
डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहला नाम शोले का लिया था.
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उनको दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पसंद है.
इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप शाहरुख खान की एक्टिंग की तारीफ करते दिखे थे.
इतना ही नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने बॉलीवुड गानों को भी शानदार बताया था.
डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने लोगों का दिल जीत लिया था.
अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को यूएस इलेक्शन में हरा दिया है.
