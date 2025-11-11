Dharmendra की वो आइकॉनिक मूवीज जिन्होंने उन्हें बनाया बॉलीवुड का लेजेंड हीरो
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 11, 2025
बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र इन दिनों अपनी नाजुक हालत को लेकर सुर्खियों में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन एक्टर ने अपनी दमदार एक्टिंग, स्टाइल और परफॉर्मेंस से लाखों दर्शकों का दिल जीता है.
Source:
Bollywoodlife.com
ऐसे में आज हम आपको उनकी कुछ ऐसी फिल्मों से रूबरू करवाने वाले हैं, जिन्होंने उन्हें सिनेमा का असली हीरो बना दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
धर्मेंद्र की फिल्म 'शोले' आज भी क्लासिक मानी जाती है, जिसमें उन्होंने वीरू के किरदार से हर किसी का दिल जीत लिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
धर्मेंद्र के करियर की टर्निंग पॉइंट फिल्म 'फूल और पत्थर' रही. इसी मूवी ने एक्टर को 'हीमैन' का खिताब दिलाया और वह रातोंरात स्टार बन गए.
Source:
Bollywoodlife.com
'मेरा गांव मेरा देश' में धर्मेंद्र का एक्शन और इमोशनल दोनों ही रूप दर्शकों को खूब भाया था.
Source:
Bollywoodlife.com
'सीता और गीता' में हेमा मालिनी संग उनकी केमिस्ट्री और मस्तीभरा अंदाज फैंस को खूब पसंद आया था.
Source:
Bollywoodlife.com
'शराफत' धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की रोमांटिक जोड़ी को और मजबूत करती है, जो उस दौर की हिट फिल्मों में गिनी जाती है.
Source:
Bollywoodlife.com
'आई मिलन की बेला' में धर्मेंद्र का रोमांटिक अंदाज और फिल्म के सुपरहिट गाने आज भी पुराने सिनेमा प्रेमियों की फेवरिट लिस्ट में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'चुपके चुपके' में 'हीमैन' का कॉमिक और नेचुरल एक्टिंग का वो तालमेल देखने को मिलता है, जो साबित करता है कि वह हर जॉनर के बादशाह हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: कोई 59 तो किसी ने की 54 की उम्र पार, आज भी शादी के नाम से तौबा करते हैं ये सितारे
अगली वेब स्टोरी देखें.