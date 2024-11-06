शाहरुख खान दिल्ली के कनॉट प्लेस में करते थे रोमांस, शूजीत सरकार ने खोली पोल

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Nov 06, 2024

शूजीत सरकार ने हाल ही में 'अनफिलटर्ड विद समदीश' के साथ इंटरव्यू किया है.

शूजीत सरकार ने उस इंटरव्यू में शाहरुख खान के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए कुछ बातों को बताया है.

शूजीत सरकार ने बताया, 'मैं शाहरुख खान से जब पहली बार मिला था तब वो थिएटर में एक्टर थे.

शूजीत ने बताया शाहरुख खान तब थिएटर में बैरी जॉन ग्रुप में थे मैं भी वहां था मगर मैं उनके साथ प्ले नहीं करता था.

शूजीत सरकार ने कहा, 'कनॉट प्लेस में एक जगह है डिपॉल्स कैफे, वो वहां आते थे..'.

शूजीत ने बताया, 'वो वहां गौरी के साथ कॉफी पीने आते थे मैंने उन्हें वहां रोमांस करते देखा है मगर प्ले में कभी नहीं'.

हालांकि शाहरुख खान और गौरी खान का रोमांस बॉलीवुड में किसी से छुपा हुआ नहीं है. फैंस भी इन्हें काफी प्यार देते हैं.

शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो गौरी से पहली नजर में ही प्यार कर बैठे थे.

शाहरुख खान को जब गौरी से प्यार हुआ था तब वो महज 14 साल की थीं.

शाहरुख खान ने कहा कि जब वो पहली बार गौरी से मिले थे तब वो बस यही सोचते थे कि कैसे भी बस मैं इसके साथ रहूं.

