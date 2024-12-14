कभी 1 रुपए के लिए लगाता था ये एक्टर सेट पर झाडू, मेहनत कर खड़ा किया बॉलीवुड में बड़ा एंपायर
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 14, 2024
बॉलीवुड के इस महान एक्टर ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को दुनियाभर में पहचान दिलाई है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस एक्टर का नाम बॉलीवुड के इतिहास में सबसे ऊपर लिखा जाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
इस एक्टर ने पर्दे और उसके पीछे न जाने ऐसा क्या जादू किया कि लोग आज भी इन्हें याद किया करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हिंदी सिनेमा का जादूगर उर्फ राज कपूर के बारे में हम आज उन बातों का खुलासा करेंगे जो आप अभी तक नहीं जानते होंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
पृथ्वीराज के बेटे राज कपूर ने कई सालों तक इंडस्ट्री पर राज किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
राज कपूर अपनी दमदार एक्टिंग के चलते कई सालों तक इंडिया के हाईएस्ट पैड एक्टर भी रहे थे.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन हाईएस्ट पैड एक्टर होने के बाद भी उन्होंने एक्टिंग छोड़कर डायरेक्टर बनने का फैसला लिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
राज कपूर ने डायरेक्टर के तौर पर कई फिल्में बनाई जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
राज कपूर ने हिंदी सिनेमा को 'आग', 'बरसात', 'आवारा' और 'संगम' जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
राज कपूर ने इंडस्ट्री में अपना एक बड़ा एंपायर खड़ा कर लिया था जो कि आज भी कायम है.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन राज कपूर को भी इस कामयाबी से पहले काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्मों में कदम रखने से पहले राज कपूर स्टूडियो में एक रुपए के लिए झाडू लगाने जाते थे.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Nick Jonas संग वेकेशन मनाने निकलीं Priyanka Chopra, तस्वीरों ने मचाया बवाल
अगली वेब स्टोरी देखें.