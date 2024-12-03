टीवी के इन 7 स्टार्स के घर लिया था जुड़वा बच्चों ने जन्म, अब एक और नाम हुआ शामिल
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 03, 2024
इस साल टेलीविजन के कई सितारों के घर में नन्हीं किलकारियों की गूंज सुनाई दी है.
Source:
Bollywoodlife.com
मगर टीवी के इन 8 स्टार्स के घर इस साल एक नहीं बल्कि जुड़वा बच्चों ने अपने कदम रखे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
श्रद्धा आर्या और राहुल नागल के घर हाल ही में जुड़वां बच्चों ने जन्म लिया है जिसमें एक लड़का और एक लड़की है.
Source:
Bollywoodlife.com
'शक्ति' फेम रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला के घर भी इस साल दो नन्ही परियों ने कदम रखा है.
Source:
Bollywoodlife.com
'सरस्वतीचंद्र' फेम एक्टर गौतम रोड़े और उनकी पत्नी पंखुड़ी अवस्थी के घर भी एक बेटा और एक बेटी ने जन्म लिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
सौरभ राज जैन और रिद्धिमा के घर भी कुछ साल पहले जुड़वां बच्चों की किलकारी गूंजी थी जिसमें एक बेटा और एक बेटी ने जन्म लिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
हितेन तेजवानी और गौरी प्रधान भी जुड़वां बच्चों के पेरेंट्स हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
करण वीर वोहरा और टीजे सिद्धू भी कुछ समय पहले ही दो जुड़वां बेटियों के माता -पिता बने थे.
Source:
Bollywoodlife.com
उर्वशी ढोलकिया ने दो जुड़वां लड़कों को जन्म दिया था जो अब काफी बड़े हो गए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह भी दो जुड़वां लड़कों के माता -पिता हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: OTT के इस फेमस एक्टर ने गर्लफ्रेंड संग गुपचुप की शादी, फोटोज हुईं वायरल
अगली वेब स्टोरी देखें.