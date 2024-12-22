पैरेलल वर्ल्ड में हुई श्रद्धा कपूर-आदित्य रॉय कपूर की शादी, AI ने दिखाई झलक
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 22, 2024
बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर के प्यार के चर्चे एक समय लोगों की जुवान पर थे.
Source:
Bollywoodlife.com
दोनों ने कई सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया है. वहीं अब दोनों के शादी के फोटोज जमकर वायरल हो रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें श्रद्धा और आदित्य एक-साथ शादी के बंधन में बंधते दिख रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस तस्वीर में श्रद्धा की मांग में सिंदूर लगा दिख रहा है. फोटो में आदित्य भी उनके साथ दिख रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
श्रद्धा और आदित्य की इन तस्वीरों को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि दोनों ने शादी रचाई ली है.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन आपको बता दें कि श्रद्धा कपूर और आदित्य के ये फोटोज फेक हैं और इन्हें AI द्वारा बनाया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि इन तस्वरों को यह कहकर शेयर किया जा रहा है कि श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर अगर पैरेलल यूनिवर्स में शादी करते तो ऐसे दिखते.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फोटो में आदित्य और श्रद्धा एक-दूसरे को गले लगाते दिख रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Netflix की इन वेब सीरीज में क्राइम की सच्ची कहानी देख हिल जाएगा दिमाग
अगली वेब स्टोरी देखें.