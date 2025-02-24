श्रद्धा कपूर का बॉयफ्रेंड राहुल मोदी से नहीं हुआ ब्रेकअप? इन तस्वीरों में रहा सबूत
Shashikant Mishra
| Feb 24, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अपनी निजी जिंदगी को लेकर अक्सर चर्चा में आ जाती हैं. खास तौर पर उनकी लव लाइफ इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है.
श्रद्धा कपूर को लेकर काफी समय से कहा जा रहा है कि वह राइटर राहुल मोदी को डेट कर रही हैं. हालांकि, बीच में खबर आई थी कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है.
इसी बीच श्रद्धा कपूर की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं. इनको लेकर कहा जा रहा है कि उनका राहुल मोदी संग ब्रेकअप नहीं हुआ है.
दरअसल, श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं. इनमें वो फ्लाइट के अंदर नजर आ रहे हैं.
तस्वीरों में देख सकते हैं कि श्रद्धा कपूर अपने मोबाइल से राहुल मोदी को कुछ दिखा रही हैं. दोनों की नजरें मोबाइल की स्क्रीन पर हैं.
श्रद्धा कपूर संग राहुल मोदी को देखकर उनके फैंस खुश हो रहे हैं. उनको भरोसा हो रहा है कि दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ है.
फिलहाल, श्रद्धा कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने से जुड़े फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.
