श्रद्धा कपूर की हंसी पर अमर कौशिक ने खोला बड़ा राज, किसने कहा 'ये परफेक्ट चुड़ैल' है
Masummba Chaurasia
| Jan 16, 2025
हॉरर कॉमेडी जॉनर में बनी बॉलीवुड की सबसे फेमस फिल्मों में से एक, 'स्त्री और स्त्री-2' को हर कोई जानता है.
इस फिल्म में शानदार प्रजेंटेशन, बेहतरीन ह्यूमर जबरदस्त VFX, दमदार एक्ट्रिंग और अच्छ हॉरर देखने को मिला.
आश्चर्य की बात तो ये हैं, कि 'स्त्री' में श्रद्धा ने जिस किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया, उसका नाम तक नहीं जानते, फिर भी वो छा गईं.
हाल ही में लल्लन टॉप को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक ने एक दिलचस्प किस्सा सुनाया.
अमर कौशिक ने फिल्म 'स्त्री' में श्रद्धा की कास्टिंग को लेकर बताया कि उनके कास्टिंग डायरेक्टर एक बार प्लेन में सफर कर रहे थे.
उस सफर के दौरान, प्लेन में श्रद्धा भी थीं, और जब उन्होंने श्रद्धा को एक अलग तरह की हंसी हंसते हुए देखा...
...तो उन्होंने तुरंत अमर को फोन कर कहा कि उन्हें फिल्म के लिए 'भूतनी' मिल गई है.
उन्होंने कहा कि श्रद्धा परफेक्ट चुडैल हैं, इसके बाद श्रद्धा से 'स्त्री' के लिए बात की गई, और उन्होंने फिल्म साइन कर ली.
