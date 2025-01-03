क्या Stree 2 के बाद Shraddha Kapoor फिर से बॉक्स ऑफिस पर उड़ाएंगी गर्दा, इस नए अवतार में आएंगी नजर

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Jan 03, 2025

श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की है.

फिल्म 'स्त्री 2 सरकटे का आतंक' को ऑडियंस ने खूब एंजॉय किया है.

इस फिल्म की सफलता के बाद श्रद्धा कपूर को ढेरों ऑफर्स मिल रहे हैं.

श्रद्धा कपूर इस साल कई नए प्रोजेक्ट में नजर आने वाली हैं.

ऋतिक रोशन की फिल्म 'कृष 4' को भी श्रद्धा कपूर ने साइन किया है.

ऋतिक रोशन की फिल्म 'कृष 4' में श्रद्धा कपूर एक अनोखे अवतार में नजर आएंगी.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, श्रद्धा कपूर फिल्म 'कृष 4' में ऋतिक रोशन की तरह सुपरफिशियल किरदार निभा सकती हैं.

फिल्म 'कृष 4' के मेकर्स को श्रद्धा कपूर से काफी उम्मीदें हैं कि वो इस फिल्म को 'स्त्री 2' की तरह सफल बना सकती हैं.

अब देखना यह होगा कि क्या श्रद्धा कपूर का चार्म इस फिल्म में भी वर्क करेगा या नहीं.

