श्रद्धा कपूर सीख रहीं 'काला जादू', एक्ट्रेस का पोस्ट देख डरे लोग

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Oct 19, 2024

एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इन दिनों 'स्त्री 2' की सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अमर कौशिक के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है.

Source: Bollywoodlife.com

श्रद्धा कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वह अक्सर अपने फोटोज और वीडियोज फैंस के साथ साझा करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अब श्रद्धा कपूर ने कुछ लेटेस्ट तस्वीरें पोस्ट की हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इन तस्वीरों में एक्ट्रेस ब्लैक आउटफिट पहनें दिख रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इन फोटोज को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'काला जादू का अभ्यास करने गई थी.'

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने आगे लिखा, 'पर कमरा साफ करने का मंत्र ही काम नहीं कर रहा.'

Source: Bollywoodlife.com

श्रद्धा के ये फोटोज जमकर वायरल हो रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हैं ये एक्ट्रेसेस

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.