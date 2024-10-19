श्रद्धा कपूर सीख रहीं 'काला जादू', एक्ट्रेस का पोस्ट देख डरे लोग
Pratibha Gaur
| Oct 19, 2024
एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इन दिनों 'स्त्री 2' की सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं.
अमर कौशिक के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है.
श्रद्धा कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.
वह अक्सर अपने फोटोज और वीडियोज फैंस के साथ साझा करती हैं.
अब श्रद्धा कपूर ने कुछ लेटेस्ट तस्वीरें पोस्ट की हैं.
इन तस्वीरों में एक्ट्रेस ब्लैक आउटफिट पहनें दिख रही हैं.
इन फोटोज को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'काला जादू का अभ्यास करने गई थी.'
उन्होंने आगे लिखा, 'पर कमरा साफ करने का मंत्र ही काम नहीं कर रहा.'
श्रद्धा के ये फोटोज जमकर वायरल हो रहे हैं.
