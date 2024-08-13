'स्त्री 2' ने तोड़ा 'स्त्री' का रिकॉर्ड, फिल्म की एडवांस बुकिंग का है ये हाल
Shashikant Mishra
| Aug 13, 2024
राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' 15 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
फिल्म 'स्त्री 2' की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और ओपनिंग डे के लिए लोग जमकर टिकट बुक कर रहे हैं।
फिल्म 'स्त्री 2' के मंगलवार रात 8 बजे तक की टिकट बुकिंग रिपोर्ट सामने आई है।
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने अब तक 305422 टिकट बेच दिए।
फिल्म 'स्त्री 2' ने इन टिकट को बेचने से करीब 9.08 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है।
इस तरह से 'स्त्री 2' ने 'स्त्री' का रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्त्री ने ओपनिंग डे पर 6.82 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
फिल्म 'स्त्री 2' का बॉक्स ऑफिस 'वेदा' और 'खेल खेल में' से क्लैश होने वाला है।
फिल्म 'स्त्री 2' एडवांस बुकिंग के मामले में इन दोनों फिल्मों से काफी आगे है।
