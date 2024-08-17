16 साल की श्रद्धा कपूर ने ठुकराया था सलमान खान की मूवी का ऑफर

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 17, 2024

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने अपने एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में पहचान बनाई हैं।

श्रद्धा कपूर ने 2010 की फिल्म 'तीन पत्ती' से डेब्यू किया था।

2013 में आई फिल्म 'आशिकी 2' ने श्रद्धा कपूर को खूब पहचान दिलाई थी।

बता दें कि श्रद्धा कपूर को 16 साल की उम्र में पहली फिल्म 'लकी नो टाइम फॉर लव' ऑफर हुई थी।

सलमान खान ने श्रद्धा कपूर को खुद 'लकी' फिल्म के लिए अप्रोच किया था।

लेकिन श्रद्धा कपूर अपनी स्कूलिंग अच्छे मार्क्स के साथ पूरा करना चाहती थीं।

इस वजह से सलमान खान के ऑफर को श्रद्धा कपूर ने उस वक्त ठुकरा दिया था।

बता दें, श्रद्धा की फिल्म 'स्त्री 2' 15 अगस्त, 2024 को थिएटर में रिलीज हुई है।

श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' को लोग जमकर प्यार दे रहे हैं।

