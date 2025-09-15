श्रद्धा की वजह से 3 घंटे ठप हुई शूटिंग! वहज जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान
Sadhna Mishra
| Sep 15, 2025
श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं, जहां से उन्होंने एक मजेदार फोटो शेयर की है.
एक्ट्रेस ने सोमवार को इंस्टा स्टोरी पर शूटिंग सेट का मजेदार लंच मोमेंट साझा किया.
इस पोस्ट में साग, चावल और कई तरह के स्वादिष्ट खाने की प्लेटें सजी नजर आईं, लेकिन इससे ज्यादा चटपटा इसका कैप्शन है.
एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'अगर शूट तीन घंटे रुकी तो मेरी गलती नहीं है.'
श्रद्धा का ये फनी अंदाज देखकर फैन्स उनकी क्यूटनेस पर फिदा हो गए.
उनकी पोस्ट से साफ झलक रहा था कि उन्होंने लंच टाइम जमकर एंजॉय किया.
सोशल मीडिया पर श्रद्धा का ये फूड लवर अंदाज वायरल हो रहा है.
