इस एक्ट्रेस को डेब्यू फिल्म में करना पड़ा था Failure का सामना फिर दी 8 सुपरहिट फिल्में, नेटवर्थ जान चौंक जाएंगे
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 14, 2024
इस बड़े खलनायक की बेटी को बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा है.
हम अपनी इस रिपोर्ट में बात कर रहे हैं शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर की, उन्होंने फिल्म 'तीन पत्ती' से डेब्यू किया था.
श्रद्धा कपूर की फिल्म 'तीन पत्ती' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी.
श्रद्धा कपूर की डेब्यू फिल्म फ्लॉप होने के बाद कोई भी उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन नहीं कर रहा था.
श्रद्धा कपूर ने हाल ही में GQ इंडिया में इंटरव्यू के दौरान अपने स्ट्रगल को लेकर कुछ बातों को शेयर किया है.
श्रद्धा ने कहा, 'पिता शक्ति कपूर ने मुझे सलाह देते हुए कहा था कि मैंने अपना करियर खुद बनाया है और तुम्हें भी वैसे ही बनाना पड़ेगा.'
श्रद्धा कपूर ने बताया उनके पिता शक्ति कपूर ने उन्हें किसी भी तरह की मदद देने से साफ इनकार कर दिया था.
श्रद्धा कपूर को काफी स्ट्रगल करने के बाद फिल्म 'आशिकी 2' में लीड एक्ट्रेस के तौर पर रोल मिला था.
श्रद्धा कपूर फिल्म 'आशिकी 2' से रातों -रात फैंस के बीच पॉपुलर हो गई थीं.
फिल्म 'आशिकी 2' के बाद श्रद्धा कपूर सफलता की सीढियां चढ़ती चली गई थीं.
श्रद्धा कपूर ने अब तक बॉलीवुड को 8 सुपरहिट फिल्में दी हैं. जिसमें उनकी 'स्त्री 2' ने इस साल कई रिकॉर्ड्स को भी ब्रेक किया है.
