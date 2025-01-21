'आशिकी 3' में Kartik Aaryan संग ये हसीना लगाएगी रोमांस का तड़का
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 21, 2025
तृप्ति डिमरी को लेकर खबरें थीं कि वे 'आशिकी 3' में कार्तिक आर्यन संग दिखाई देंगी. लेकिन बाद में मेकर्स ने एक्ट्रेस को बाहर कर दिया, अब अनुराग बसु ने इन खबरों को गलत करार दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
'आशिकी 3' में कियारा आडवाणी लीड एक्ट्रेस के रोल में नजर आ सकतीं हैं. कियारा 'भूल भुलैया 2' और 'सत्य प्रेम की कथा' में कार्तिक के साथ नजर आ चुकीं हैं. इस जोड़ी को दर्शकों से खूब प्यार मिला था.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस राशा थडानी ने हाल ही में 'आजाद' से बॉलीवुड में डेब्यू किया है, ऐसे में उनकी एक्टिंग और खूबसूरती के लोग दीवाने हो गए हैं, और 'आशिकी 3' में लीड रोल के तौर पर उन्हें परफेक्ट मानते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट में एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर का नाम शामिल है, वो रोमांटिक ड्रामा 'आशिकी' फ्रेंचाइजी की सबसे पहली पसंद हैं, और 'आशिकी' और 'आशिकी 2' में नजर आ चुकीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर भी 'आशिकी 3' कार्तिक संग रोमांस करतीं हुई नजर आ सकतीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सारा अली खान और कार्तिक आर्यन फिल्म 'लव आज कल' में एक साथ काम कर चुके हैं. दोनों की जोड़ी भी दर्शकों को काफी पसंद है, ऐसे में आशिकी 3' में इनकी जोड़ी दर्शकों को पसंद जरूर आएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
खुशी कपूर भी मेकर्स की पसंद हो सकतीं हैं, क्योंकि फिल्म के लिए मेकर्स नया चेहरा तलाश रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: लाइफ में एक बार बच्चों को जरूर दिखाएं 9 फिल्में, मिलेगी अच्छी सीख
अगली वेब स्टोरी देखें.