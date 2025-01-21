'आशिकी 3' में Kartik Aaryan संग ये हसीना लगाएगी रोमांस का तड़का

'आशिकी 3' में कियारा आडवाणी लीड एक्ट्रेस के रोल में नजर आ सकतीं हैं. कियारा 'भूल भुलैया 2' और 'सत्य प्रेम की कथा' में कार्तिक के साथ नजर आ चुकीं हैं. इस जोड़ी को दर्शकों से खूब प्यार मिला था. Source: Bollywoodlife.com