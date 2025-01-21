'आशिकी 3' में Kartik Aaryan संग ये हसीना लगाएगी रोमांस का तड़का

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Jan 21, 2025

तृप्ति डिमरी को लेकर खबरें थीं कि वे 'आशिकी 3' में कार्तिक आर्यन संग दिखाई देंगी. लेकिन बाद में मेकर्स ने एक्ट्रेस को बाहर कर दिया, अब अनुराग बसु ने इन खबरों को गलत करार दिया है.

'आशिकी 3' में कियारा आडवाणी लीड एक्ट्रेस के रोल में नजर आ सकतीं हैं. कियारा 'भूल भुलैया 2' और 'सत्य प्रेम की कथा' में कार्तिक के साथ नजर आ चुकीं हैं. इस जोड़ी को दर्शकों से खूब प्यार मिला था.

एक्ट्रेस राशा थडानी ने हाल ही में 'आजाद' से बॉलीवुड में डेब्यू किया है, ऐसे में उनकी एक्टिंग और खूबसूरती के लोग दीवाने हो गए हैं, और 'आशिकी 3' में लीड रोल के तौर पर उन्हें परफेक्ट मानते हैं.

इस लिस्ट में एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर का नाम शामिल है, वो रोमांटिक ड्रामा 'आशिकी' फ्रेंचाइजी की सबसे पहली पसंद हैं, और 'आशिकी' और 'आशिकी 2' में नजर आ चुकीं हैं.

एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर भी 'आशिकी 3' कार्तिक संग रोमांस करतीं हुई नजर आ सकतीं हैं.

सारा अली खान और कार्तिक आर्यन फिल्म 'लव आज कल' में एक साथ काम कर चुके हैं. दोनों की जोड़ी भी दर्शकों को काफी पसंद है, ऐसे में आशिकी 3' में इनकी जोड़ी दर्शकों को पसंद जरूर आएगी.

खुशी कपूर भी मेकर्स की पसंद हो सकतीं हैं, क्योंकि फिल्म के लिए मेकर्स नया चेहरा तलाश रहे हैं.

