श्रद्धा कपूर के प्रपोजल को इस बॉलीवुड एक्टर ने मारी थी लात
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 15, 2024
बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.
एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अपनी खूबसूरती से सबको दीवाना बना लेती हैं.
क्या आप जानते हैं कि इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी श्रद्धा का प्रपोजल एक एक्टर ने ठुकरा दिया था?
श्रद्धा कपूर का प्रपोजल रिजेक्ट करने वालें कोई और नहीं बल्कि एक्टर वरुण धवन थे.
बता दें, श्रद्धा कपूर और वरुण धवन बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त रहें हैं.
एक इंटरव्यू में श्रद्धा ने बताया था की वरूण धवन ने उनका प्रपोजल 8 साल की उम्र में रिजेक्ट कर दिया था.
श्रद्धा कपूर ने कहा कि उन्हें अपने बचपन के दिनों में एक्टर वरुण धवन पर क्रश था.
श्रद्धा ने बताया कि, उन्होंने वरुण को 'आई लव यू' न कहकर 'यू लव आई' कहा था.
श्रद्धा कपूर की इतनी बात सुनकर ही वरुण यह कहकर भाग गए कि उन्हें लड़कियां पसंद नहीं हैं.
