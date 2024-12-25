Shraddha Kapoor की इस फिल्म ने किया था तगड़ा कलेक्शन, मेकर्स ने इस एक्टर को बोनस देने का किया था वादा
Bollywood Staff
| Dec 25, 2024
श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म 'स्त्री 2' ने इस साल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है.
फिल्म 'स्त्री 2' ने लगभग 857 करोड़ रुपए तक का तगड़ा कलेक्शन किया है.
इस फिल्म में श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग को खूब पसंद किया गया था.
लेकिन क्या आपको पता है फिल्म 'स्त्री' के मेकर्स ने फिल्म रिलीज होने से से पहले ही इस एक्टर को बोनस देने का वादा कर दिया था.
पंकज त्रिपाठी ने बताया कि 'स्त्री के दौरान मेकर्स ने मुझसे कहा था कि अगर ये फिल्म अच्छी चलती है तो वो मुझे बोनस देंगे.'
पंकज त्रिपाठी ने बताया फिल्म 'स्त्री' के लिए यह राशि चार दिनों में ही पार हो गई थी.
पंकज त्रिपाठी ने कहा, 'लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मेकर्स ने इसके दूसरे भाग के लिए भी ये क्लॉस कब डाला था.'
पंकज ने बताया कि उन्होंने निर्माता दिनेश विजान की फिल्म्स के लिए कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं पड़ा था.
पंकज त्रिपाठी ने खुलासा किया कि फिल्म स्त्री 2 के लिए यह आंकड़े सिर्फ दो दिनों में पार हो गए थे.
पंकज त्रिपाठी ने बताया कि फिल्म के पहले पार्ट ने दूसरे भाग के लिए ऑडियंस को खींचने में काफी मदद की है.
