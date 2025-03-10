सारा तेंदुलकर नहीं बल्कि इस एक्ट्रेस को डेट कर रहे शुभमन गिल?
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 10, 2025
फेमस क्रिकेटर शुभमन गिल अपने रिलेशनशिप्स को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अब चर्चा है कि शुभमन गिल का अफेयर अवनीत कौर के साथ चल रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल बीते दिन शुभमन गिल और अवनीत कौर की साथ में एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके बाद इन खबरों ने जोर पकड़ा.
Source:
Bollywoodlife.com
खबरे हैं कि शुभमन गिल सारा तेंदुलकर नहीं बल्कि अवनीत कौर को डेट कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इसके अलावा अवनीत कौर टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए पहुंची थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
जिसके बाद एक्ट्रेस के पोस्ट पर कुछ यूजर्स ने मजे लेते हुए उन्हें शुभमन गिल के नाम से टीज किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि इन दिनों ने अब तक अपने डेटिंग रूमर्स पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि अवनीत से पहले शुभमन गिल का नाम एक्ट्रेस रिद्धिमा पंडित के साथ जुड़ा था.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं अवनीत कौर राघव शर्मा को डेट कर रही थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Kriti Sanon का कातिलाना अंदाज, ब्लैक आउटफिट में देख फैंस बोले, 'आप बहुत...'
अगली वेब स्टोरी देखें.