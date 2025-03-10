सारा तेंदुलकर नहीं बल्कि इस एक्ट्रेस को डेट कर रहे शुभमन गिल?

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Mar 10, 2025

फेमस क्रिकेटर शुभमन गिल अपने रिलेशनशिप्स को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं.

अब चर्चा है कि शुभमन गिल का अफेयर अवनीत कौर के साथ चल रहा है.

दरअसल बीते दिन शुभमन गिल और अवनीत कौर की साथ में एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके बाद इन खबरों ने जोर पकड़ा.

खबरे हैं कि शुभमन गिल सारा तेंदुलकर नहीं बल्कि अवनीत कौर को डेट कर रहे हैं.

इसके अलावा अवनीत कौर टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए पहुंची थीं.

जिसके बाद एक्ट्रेस के पोस्ट पर कुछ यूजर्स ने मजे लेते हुए उन्हें शुभमन गिल के नाम से टीज किया था.

हालांकि इन दिनों ने अब तक अपने डेटिंग रूमर्स पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है.

बता दें कि अवनीत से पहले शुभमन गिल का नाम एक्ट्रेस रिद्धिमा पंडित के साथ जुड़ा था.

वहीं अवनीत कौर राघव शर्मा को डेट कर रही थीं.

