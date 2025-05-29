पलक तिवारी का देसी अवतार देख थम जाएंगी सांसे, मां श्वेता तिवारी से भी 4 गुना ज्यादा दिखीं हसीन

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | May 29, 2025

श्वेता तिवारी की खूबसूरत बेटी पलक तिवारी एक बार फिर अपने दिलकश देसी लुक से इंटरनेट पर छा गईं हैं.

हाल ही में पलक तिवारी ने अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें इस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं.

इन फोटोज में उनका देसी लुक हर किसी को इंप्रेस कर रहा है. और इन तस्वीरों पर फैंस खूब प्यार बरसा रहे हैं.

एक्ट्रेस ने प्रिंटेड स्कर्ट के साथ क्रॉप टॉप कैरी किया है, जिसमें वो बेहद प्यारी नजर आ रहीं हैं.

पलक तिवारी का यह स्टाइलिश लुक हर किसी का ध्यान खींच रहा है. जिसको देखकर फैंस दीवाने हो रहे हैं.

सिंपल मेकअप, खुले बाल और एक्सप्रेशंस से उन्होंने अपने लुक को और भी खास बना दिया है.

पलक का ये लुक ऐसे लोगों को जरूर इंस्पायर करेगा जो वेस्टर्न और इंडियन फ्यूजन को बेहद पसंद करते हैं.

पलक जैसा देसी लुक क्रिएट करना हो तो फ्लोरल या ट्राइबल प्रिंटेड स्कर्ट के साथ कलर का क्रॉप टॉप ट्राइ करें.

