Palak Tiwari का बोल्ड अंदाज! हैट और डीपनेक लुक से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Aug 23, 2025

एक्ट्रेस पलक तिवारी ने सोशल मीडिया पर अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर की हैं, जिन्हें फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

ब्राउन वाइड हैट के साथ पलक ने अपना फैशन स्टेटमेंट और भी यूनिक बना दिया है.

Source: Bollywoodlife.com

पर्पल डीपनेक ड्रेस में पलक का यह लुक बेहद बोल्ड और किलर लग रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

न्यूड मेकअप और शाइनी लिप्स के साथ उन्होंने अपने नैचुरल ब्यूटी को फ्लॉन्ट किया है.

Source: Bollywoodlife.com

फोटो पर फैंस हार्ट और फायर इमोजी बनाकर उनकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हर बार की तरह इस बार भी पलक ने यंगस्टर्स को नए फैशन इंस्पिरेशन दिए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

कुछ ही घंटों में उनकी तस्वीरें हजारों लाइक्स और शेयर बटोर चुकी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्मों के साथ-साथ पलक सोशल मीडिया पर भी छाई रहती हैं, और उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ रही है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: मेघा शुक्ला ने शेयर कर दी बोल्ड फोटोज, फैंस बोले- 'आप तो...'

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.