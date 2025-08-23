Palak Tiwari का बोल्ड अंदाज! हैट और डीपनेक लुक से बढ़ाया इंटरनेट का पारा
Masummba Chaurasia
| Aug 23, 2025
एक्ट्रेस पलक तिवारी ने सोशल मीडिया पर अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर की हैं, जिन्हें फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.
ब्राउन वाइड हैट के साथ पलक ने अपना फैशन स्टेटमेंट और भी यूनिक बना दिया है.
पर्पल डीपनेक ड्रेस में पलक का यह लुक बेहद बोल्ड और किलर लग रहा है.
न्यूड मेकअप और शाइनी लिप्स के साथ उन्होंने अपने नैचुरल ब्यूटी को फ्लॉन्ट किया है.
फोटो पर फैंस हार्ट और फायर इमोजी बनाकर उनकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं.
हर बार की तरह इस बार भी पलक ने यंगस्टर्स को नए फैशन इंस्पिरेशन दिए हैं.
कुछ ही घंटों में उनकी तस्वीरें हजारों लाइक्स और शेयर बटोर चुकी हैं.
फिल्मों के साथ-साथ पलक सोशल मीडिया पर भी छाई रहती हैं, और उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ रही है.
