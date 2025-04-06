पाकिस्तान फिल्म में श्वेता तिवारी की एंट्री ने मचाया था बवाल, लोगों ने उठाए थे ये सवाल
भारतीय टीवी की सुपरस्टार श्वेता तिवारी को कौन नहीं जानता है. वह अपने दमदार अभिनय और फिटनेस से अक्सर सुर्खियों में रहती हैं.
टीवी शोज में तो वो छाई ही रहती हैं, लेकिन इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी उनकी धूम कम नहीं है, जहां वो फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं.
हिंदी टीवी सीरियल्स में नाम कमाने के बाद श्वेता ने भोजपुरी इंडस्ट्री में भी कदम रखा और वहां भी अपनी छाप छोड़ी.
लेकिन श्वेता यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में भी हाथ आजमाया, जो अपने आप में बड़ी बात थी.
साल 2014 में उनकी पाकिस्तानी फिल्म 'सलतनत' आई, जिसमें उन्होंने परी का किरदार निभाया.
इस फिल्म में उनके साथ दीप, गोविंद, चेतन हंसराज जैसे स्टार्स भी नजर आए.
हालांकि, इस फिल्म के बाद लोगों ने सवाल उठाए कि शायद अब श्वेता टीवी को छोड़ देंगी और फिल्मों में फोकस करेंगी.
सोशल मीडिया पर भी उनकी इस फिल्म को लेकर खूब चर्चा हुई, लेकिन कई फैंस को उनका ये कदम हैरान करने वाला लगा.
हालांकि, श्वेता ने खुद साफ कर दिया कि टीवी उनका पहला प्यार है और वो इसे कभी अलविदा नहीं कहेंगी, जिससे फैंस को राहत मिली.
