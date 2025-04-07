दिल्ली में फैंस से श्वेता तिवारी को मिला ये खास गिफ्ट, एक्ट्रेस बोलीं- 'दुनिया में सबसे...'

दिल्ली में श्वेता को उनके फैंस का ढेर सारा प्यार मिला और इस खास मौके पर फैंस ने उन्हें कुछ ऐसा गिफ्ट किया, जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है. Source: Bollywoodlife.com