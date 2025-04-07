दिल्ली में फैंस से श्वेता तिवारी को मिला ये खास गिफ्ट, एक्ट्रेस बोलीं- 'दुनिया में सबसे...'
Sadhna Mishra
| Apr 07, 2025
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी हाल ही में अपने एक प्ले के सिलसिले में दिल्ली पहुंचीं, जहां उनका शानदार वेलकम हुआ.
दिल्ली में श्वेता को उनके फैंस का ढेर सारा प्यार मिला और इस खास मौके पर फैंस ने उन्हें कुछ ऐसा गिफ्ट किया, जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है.
दरअसल, फैंस ने श्वेता को तोहफे में किताबें दीं, क्योंकि वो जानते हैं कि श्वेता को किताबें पढ़ने का कितना शौक है.
श्वेता ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की और दिल्ली के इस अनुभव को यादगार बताया.
साथ ही उन्होंने लिखा, 'दिल्ली आना बहुत शानदार रहा, क्या ही यादगार अनुभव था, मुझे जो प्यार मिला, उससे मैं अभी भी अभिभूत हूं.'
श्वेता ने आगे फैंस की तारीफ करते हुए कहा, 'आपने मेरा नाटक देखा और मुझे तोहफे में किताबें दीं, जो मेरी सबसे पसंदीदा चीज है, आपका प्यार अविश्वसनीय है.'
एक्ट्रेस ने अपने फैंस का तहेदिल से शुक्रिया अदा किया और इस प्यार के लिए उनकी सराहना की.
बता दें कि, श्वेता को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, और वो अक्सर सोशल मीडिया पर बुक रीडिंग की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
