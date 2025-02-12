कूल मॉम श्वेता तिवारी पर बेटी पलक तिवारी ने कहा- 'देसी आंटी...', जानें क्यों?

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Feb 12, 2025

टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अपनी बेहतरीन फिटनेस को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. 44 साल की उम्र में भी उन्होंने खुद को इतना फिट रखा है, कि फैंस उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल समझते हैं.

लेकिन जितनी चर्चा श्वेता की फिटनेस की होती है, उतनी ही उनकी बेटी पलक तिवारी की भी लाइमलाइट में बनी रहती हैं, श्वेता तिवारी ने अपनी दोनों बच्चों की परवरिश अकेले की है.

वह अपने बच्चों के प्रति बेहद सख्त मां हैं, लेकिन साथ ही एक कूल मॉम भी मानी जाती हैं. इस बात का खुलासा खुद पलक तिवारी ने एक इंटरव्यू में किया था.

उन्होंने बताया था, कि उनकी मां जरूरत से ज्यादा खर्च करने की इजाजत नहीं देतीं हैं, और घर के पैसों को सोच-समझकर खर्च करती हैं.

पलक तिवारी ने अपनी मां के व्यवहार को लेकर एक मजेदार खुलासा भी किया. उन्होंने कहा, "सबके सामने उनकी इमेज एक कूल मॉम की है, और हां, वो हैं भी.''

पलक बोलीं, ''लेकिन घर में वो एकदम टिपिकल देसी आंटी की तरह बिहेव करती हैं. जब भी मैं बाहर जाती हूं, और उनसे पैसे मांगती हूं, तो वो तुरंत कहती हैं, 'मेरे पास नहीं है 20 रुपये, अपने पैसे लेकर जाओ.''

44 साल की उम्र में भी श्वेता तिवारी अपनी फिटनेस से यंग स्टार्स को टक्कर देती हैं. उन्होंने कई बार यह साबित किया है, कि उम्र सिर्फ एक नंबर है.

श्वेता की फिटनेस का राज उनकी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज है, जिससे वह खुद को मेंटेन रखती हैं. श्वेता के दो बच्चे हैं. पलक तिवारी और बेटा रेयांश .

जहां पलक ने बॉलीवुड में कदम रख दिया है, वहीं श्वेता अब भी छोटे पर्दे और वेब सीरीज में एक्टिव हैं. फिटनेस और पर्सनल लाइफ को लेकर श्वेता तिवारी हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं.

