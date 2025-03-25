श्वेता तिवारी का बोल्ड लिपलॉक सीन वायरल, बेटी पलक तिवारी का कैसा था रिएक्शन?
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 25, 2025
टीवी की दुनिया की फेमस एक्ट्रेस श्वेता तिवारी कई TV शोज और फिल्मों में नजर आ चुकी हैं.
वहीं हाल ही में एक्ट्रेस की एक वेब सीरीज आई थी, जिसमें उन्होंने खुद से 5 साल छोटे के साथ लिपलॉक किया था.
इस पर श्वेता तिवारी की बेटी और एक्ट्रेस पलक तिवारी का रिएक्शन कैसा था आइए जानते हैं.
श्वेता तिवारी ने 'हम तुम एंड देम' में अक्षय ओबरॉय के साथ काम किया था. जो ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज है.
इस सीरीज में दोनों की बोल्ड केमिस्ट्री फैंस को खूब भाई, लेकिन सीरीज के ट्रेलर में श्वेता-अक्षय का लिपलॉक सीन था.
इस सीन को देख श्वेता खुद भी हैरान रह गईं और मेकर्स से नाराज होकर बोलीं, 'इसे फैमिली को कैसे दिखाऊंगी?'
हालांकि, जब श्वेता की बेटी पलक ने ट्रेलर देखा तो उनका बेहद पॉजिटिव रिएक्शन था.
पलक ने कहा, 'वाह मॉम, बहुत अच्छा है,' जिससे श्वेता को थोड़ी राहत मिली.
हालांकि, इस बोल्ड रोल के बाद श्वेता को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था.
एक यूजर ने लिखा, 'पैसों के लिए ऐसे सीन ठीक नहीं,' लेकिन फैंस ने उनकी तारीफ भी की.
श्वेता का फिगर और स्टाइल सोशल मीडिया पर छाया रहता है, दो बच्चों की मां होने के बावजूद उनकी फिटनेस देख लोग दंग रह जाते हैं.
