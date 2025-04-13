तलाक के लिए श्वेता तिवारी को चुकानी पड़ी थी लाखों की कीमत, इस चीज के बदले मिली थी पलक की कस्टडी
Sadhna Mishra
| Apr 12, 2025
टीवी और फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अक्सर अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में रहती हैं.
श्वेता तिवारी ने दो शादियां कीं, लेकिन दोनों ही सक्सेज नहीं रही और कुछ समय बाद तलाक हो गया.
उनकी पहली शादी राजा चौधरी से हुई, जिससे उनकी बेटी पलक तिवारी है.
दूसरी शादी से श्वेता का एक बेटा रेयांश है और वो अकेले ही दोनों बच्चों की परवरिश कर रही हैं.
हाल ही में श्वेता तिवारी ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी राजा चौधरी के साथ तलाक की कानूनी लड़ाई 5 साल तक चली.
तलाक का फैसला सुनते ही श्वेता बहुत खुश थीं, क्योंकि वो लंबे समय तक इमोशनली परेशान रहीं.
लेकिन, एक्ट्रेस के मुताबिक राजा ने तलाक में 93 लाख की प्रॉपर्टी मांगी, जो श्वेता ने उनके नाम की थी.
श्वेता ने बताया कि उन्हें शॉक तब लगा, जब राजा ने कहा कि वो बेटी के बदले प्रॉपर्टी लेंगे.
श्वेता ने राजा के साथ रिश्ता बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बेवफाई की वजह से बात नहीं बनी.
फिलहाल दोनों अलग हो चुके हैं और अपनी-अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रहे हैं.
