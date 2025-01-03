इन 3 Actors की फोटोज देखकर फैंस ने लगाया अनुमान, बन सकता है फिल्म Dil Chahata Hai का दूसरा पार्ट
| Jan 03, 2025
बॉलीवुड फिल्म 'दिल चाहता है' यंग जनरेशन के बीच खूब पॉपुलर हुई थी.
इस फिल्म को देखकर कई लोगों ने अपने दोस्तों के साथ गोवा की ट्रिप प्लान की है.
इस फिल्म में आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना ने अपने किरदारों को काफी अच्छे से प्ले किया था.
वहीं हाल ही मे बॉलीवुड के इन तीन स्टार्स ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज को पोस्ट किया है.
एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी, ईशान खट्टर और वेदांग रैना ने हाल ही में एक एड के लिए साथ में कोलेब किया है.
सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर ने अपने इस एड शूट की कुछ फोटोज को इंस्टाग्राम अपलोड किया है.
सोशल मीडिया की इन फोटोज में सिद्धांत चतुर्वेदी, ईशान खट्टर और वेदांग रैना कार में एंजॉय करते दिख रहे हैं.
सिद्धांत चतुर्वेदी, ईशान खट्टर और वेदांग रैना की इन फोटोज पर जोया अख्तर ने कमेंट भी किया है.
तीनों एक्टर्स की इन फोटोज को देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं.
इन फोटोज को देखकर फैंस ने यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया है कि फिल्म 'दिल चाहता है' का रीमेक जल्द आ सकता है.
हालांकि फिल्म 'दिल चाहता है' के रीमेक को लेकर कोई भी खबर अभी सामने नहीं आई है.
