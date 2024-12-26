Siddharth Malhotra और Janhvi kapoor को इस फिल्म का पोस्टर रिलीज होते ही फैंस ने किया ट्रोल, बोले 'एक्टिंग कौन..'

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Dec 26, 2024

बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'योद्धा' कुछ समय पहले ही रिलीज हुई थी.

सिद्धार्थ मल्होत्रा की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं की थी.

सिद्धार्थ मल्होत्रा अब जल्द ही एक नई फिल्म में नजर आएंगे. उनकी यह फिल्म साल 2026 में रिलीज होगी.

सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म 'परम सुंदरी' का पोस्टर हाल ही में रिलीज किया गया है.

सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'परम सुंदरी' में उनकी हीरोइन जाह्नवी कपूर होंगी.

सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर इस पोस्टर में काफी कूल लग रहे हैं.

लेकिन इस पोस्टर को देखकर फैंस ने दोनों स्टार्स को ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

दरअसल, सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की इस फिल्म की तुलना शाहरुख और दीपिका की 'चेन्नई एक्सप्रेस' से की गई है.

इंटरनेट पर एक यूजर ने इस मूवी को आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर स्टारर 'टू स्टेट' की तरह बताया है.

वहीं एक यूजर ने दोनों स्टार्स को ट्रॉल करते हुए कहा कि इनमें से एक्टिंग कौन करेगा, साइड एक्टर्स??

