सिद्धार्थ मल्होत्रा की गोद में नजर आई बेटी? जानें वायरल फोटो का सच
Shashikant Mishra
| Jul 18, 2025
बॉलीवुड के चर्चित सितारे सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी एक बेटी के माता पिता बने हैं.
सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने बीते दिनों फैंस के साथ ये खुशखबरी शेयर की थी.
इस कपल ने खुशखबरी शेयर करने के अलावा फैंस और मीडिया से एक रिकेस्ट की थी.
सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी का कहना था कि उनकी बेटी की कैमरे में कैद ना करें सिर्फ आशीर्वाद दें.
इसी बीच एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा की गोद में एक बच्चा नजर आ रहा है.
सिद्धार्थ मल्होत्रा की गोद में जो बच्चा नजर आ रहा है. उसको लेकर कहा जा रहा है ये उनकी बेटी है.
हालांकि, इस तस्वीर की सच्चाई कुछ और है. ये फोटो रियल नहीं है. ये फोटो सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'बार-बार देखो' का एक सीन है.
