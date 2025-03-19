इस दिन बॉक्स ऑफिस पर उतरेगी Sikandar, रिलीज डेट हुई कंफर्म
सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'सिकंदर' को लेकर काफी बज बना हुआ है.
हालांकि इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर काफी कंफ्यूजन थी, जो अब लगभग दूर हो चुकी है.
बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार 'सिकंदर' 30 मार्च को यानी ईद से एक दिन पहले रविवार को छुट्टी वाले दिन बॉक्स ऑफिस पर उतरेगी.
बता दें कि 30 मार्च को गुड़ी पाड़वा भी है और उसके अगले दिन ईद की छुट्टी है.
ऐसे में इन दोनों छुट्टियों का मेकर्स को अच्छा फायदा मिल सकता है.
और इसी कारण 'सिकंदर' की रिलीज डेट 30 मार्च कंफर्म की गई है.
बताते चलें कि फिल्म 'सिकंदर' में सलमान खान के साथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना भी लीड रोल में हैं.
तो वहीं साउथ के एक्टर सत्यराज फिल्म में विलेन के रोल में दिखाई देंगे.
सिकंदर का निर्देशन ए.आर मुरुगदोस ने किया है.
