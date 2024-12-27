इन सेलिब्रिटीज ने कम उम्र में किया सुसाइड, इस एक्ट्रेस ने तो 20 साल की उम्र में छोड़ी दुनिया
Shashikant Mishra
| Dec 27, 2024
26 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिमरन सिंह के द्वारा सुसाइड करने की खबर है.
एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने 2020 में सुसाइड कर लिया था. वह सिर्फ 34 साल के थे.
25 साल की एक्ट्रेस जिया खान ने साल 2013 में सुसाइड कर लिया था.
टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी ने 24 साल की उम्र में 2016 में आत्महत्या कर ली थी.
20 साल की टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने 2022 में आत्महत्या कर ली थी.
टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने 30 साल की उम्र में 2022 में सुसाइड कर लिया था.
टीवी एक्टर कुशल पंजाबी ने 42 साल की उम्र में 2019 में सुसाइड कर लिया था.
टीवी एक्ट्रेस कुलजीत रंधावा ने 30 साल की उम्र में 2006 में आत्महत्या कर ली थी.
टीवी एक्ट्रेस सेजल शर्मा ने 2020 में 28 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली थी.
32 साल के एक्टर मनमीत ग्रेवाल ने 2020 में सुसाइड कर लिया था.
