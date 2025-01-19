दर्शन रावल ने बेस्ट फ्रेंड से रचाई शादी, मंडप में दुल्हन संग हो गए रोमांटिक

Pratibha Gaur | Jan 19, 2025

फेमस सिंगर दर्शन रावल ने अपनी बेस्ट फ्रेंड धरल सुरेलिया संग शादी रचा ली है.

जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की हैं, इन तस्वीरों में यह जोड़ा बहुत हसीन लग रहा है.

इस तस्वीर में दर्शन रावल और धरल रोमांटिक पोज देते नजर आ रहे हैं.

बता दें कि धरल और दर्शन रावल लंबे समय से बेस्ट फ्रेंड हैं और वह कुछ सालों से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे.

लेकिन आखिरकार दोनों ने शादी करके फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है.

हालांकि बता दें कि धरल और दर्शन दोनों ने ही हमेशा अपने रिलेशनशिप की खबरों को छुपाकर रखा था.

दर्शन रावल की बीवी धरल पेशे से आर्किटेक्ट और डिजाइनर हैं.

दर्शन रावल के साथ ही इंस्टाग्राम पर धरल कीभी लंबी-चौड़ी फैन फॉलोइंग है.

1 (29)

