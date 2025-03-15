श्रीदेवी के गाने 'हवा हवाई' में सिंगर ने कर दी थी ये गलती, लेकिन...
Sadhna Mishra
Mar 15, 2025
श्रीदेवी ने महज चार साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा.
उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा.
उनकी हर फिल्म में अलग-अलग किरदार निभाने की कला ने उन्हें बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार का खिताब दिलाया.
उनकी अदाकारी से फिल्म की छोटी गलतियां भी नजरअंदाज हो जाती थीं. ऐसा ही एक किस्सा फिल्म मिस्टर इंडिया से जुड़ा है.
मिस्टर इंडिया का सुपरहिट गाना 'हवा हवाई' श्रीदेवी के डांस और एक्सप्रेशन की वजह से आज तक लोगों के जेहन में बसा है.
इस गाने को असल में कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था, हालांकि पहले इसे आशा भोसले की आवाज में रिकॉर्ड किया जाना था.
म्यूजिक कंपोजर ने सिर्फ ट्रायल के लिए कविता कृष्णमूर्ति से यह गाना गवाया था.
लेकिन उनकी आवाज इतनी शानदार लगी कि इसे फिल्म में रखा गया.
जब कविता को पता चला कि उनका गाया रॉ वर्जन ही फिल्म में रखा गया है, तो वह खुशी और परेशानी दोनों में थीं.
दरअसल, उन्होंने गाने में 'जानू' की जगह 'जीनू' गा दिया था, जिससे वह खुद भी असमंजस में पड़ गईं.
उन्होंने लक्ष्मीकांत जी को इस गलती के बारे में बताया, लेकिन उन्हें जवाब मिला कि श्रीदेवी के डांस ने इसे सही बना दिया है.
इस छोटी सी गलती के बावजूद 'हवा हवाई' इतना बड़ा हिट हुआ कि दर्शकों को यह बदलाव महसूस भी नहीं हुआ.
श्रीदेवी की खूबसूरती, डांस और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज ने इस गाने को बॉलीवुड के सबसे यादगार गानों में शामिल कर दिया.
